إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية تأهيل وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لاستلام المركز وتشغيله لاستقبال الحالات المستهدفة، وذلك نظراً للظروف الصحية لعدد من الأعضاء التي تحول مشاركتهم اجتماعات مجلس الإدارة، حيث كلف مديرية التضامن الاجتماعي بطرح أسماء جديدة يكون لها مشاركات ملموسة في العمل الخيري والطبي، لاختيار أعضاء منهم، وذلك لاستلام المركز ووضع خطة عمل له لاتخاذ خطوات جادة ومسئولة نحو تشغيله لاستقبال الحالات المستهدفة.



وأضاف، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ومحمد العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء المجلس، أنه لابد من سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث العمارة السكنية المجاورة التي تم رفع كفاءتها، وكذلك رفع كفاءة العمارة الأخرى؛ وذلك لتخصيصهما مقر إقامة لأسر الحالات المترددة على المركز، بالإضافة إلى سرعة إعداد مقايسة تقديرية للحديقة الملاصقة لرفع كفاءتها واستغلالها في مشروع نافع للمترددين على المركز، وكذلك الانتهاء من تخصيص المحلات للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.