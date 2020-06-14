محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات إجراء امتحانات الثانوية العامة

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، والتي ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.



وأكد المحافظ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.



ووجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة واكتشاف فيروس كورونا.



وأشار إلىأن إجمالي عدد اللجان 84 لجنة بالمحافظة، مؤكدا أنه طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 14طالبا أو أقل في اللجنة الواحدة، مع مراعاة وجود مسافات متباعدة بين الطلاب.



وشدد على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.



وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.