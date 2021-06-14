بلغ فينيكس صنز نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين للمرة الاولى منذ 11 عامًا بعد أن حسم الاحد سلسلة نصف النهائي ضد ناجتس 4-صفر بفوزه عليه 125-118 في دنفر، فيما عادل ميلووكي باكس النتيجة مع ضيفه بروكلين نتس 2-2 بفوزه عليه 107-96 في نصف نهائي الشرقية.

في المباراة الأولى، سجل كريس بول 37 نقطة و7 تمريرات حاسمة مقابل 34 لزميله ديفن بوكر و11 متابعة ليحسم صنز سلسلة نظيفة.

قال بوكر بعد الفوز "انتظرت ذلك منذ وقت طويل. الكثير من الناس يقولون إني لم أقدّم كرة سلة مفيدة. حان الوقت لأثبت العكس".

وقدّم صنز هجومًا متوازيًا للتغلب على ناجتس وأفضل لاعب في الدوري هذا الموسم الصربي نيكولا يوكيتش الذي أقصي من المباراة في الربع الثالث بعد خطأ قاسٍ، بعد أن كان في رصيده 22 نقطة و11 متابعة.

قال يوكيتش بعد المباراة "تغلبوا علينا. لقد تفوقوا علينا. يجب أن نرفع رؤوسنا. إذا تغلب عليك أحد، تقبّل ذلك وحاول أن تتحسن.. الموسم بأكمله كان جيدًا باستثناء المباريات الاربع الاخيرة".

ويلتقي صنز في نهائي الغربية لوس انجليس كليبرز أو يوتا جاز حيث يتقدم الاخير 2-1.

في ميلووكي، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 34 نقطة و12 متابعة، ليقود باكس الى معادلة نصف نهائي الشرقية 2-2 بفوزه 107-96 على بروكلين نتس الذي خسر نجمه كايري إرفينج بداعي الاصابة.

قدّم أنتيتوكومبو أفضل أداء له في الادوار الاقصائية هذا الموسم مسجلاً 14 رمية ناجحة من أصل 26، ومحرزًا 12 نقطة في الربع الثالث ليقود فريقه الى فوزه الثاني تواليًا على أرضه.

وقال أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين "هذا يظهر الكثير. أنا فخور جدًا بهذا الفريق. نلعب سويًا كفريق. وضعنا أنفسنا في موقع للفوز بمباراة او اثنتين اخريين".

وتقام المباراة الخامسة في بروكلين الثلاثاء.

من جانب الخاسر، أنهى كيفن دورانت المباراة مع 28 نقطة و13 متابعة، الا ان نتس الذي يفتقد اصلا لنجمه الاخر جيمس هاردن المصاب، عانى هجوميًا بعد خروج إرفينغ قبل ست دقائق من نهاية الربع الثاني بداعي اصابة في الكاحل بعد ان دهس بطريقة غريبة على قدم أنتيتوكومبو.

الاّ أن الاخبار السارة أظهرت أن صور الاشعة الاولية جاءت سلبية، لكنه سيرى اطباء الفريق مجددًا الاثنين.

سجل إرفينج 11 نقطة في 17 دقيقة قبل خروجه، علماً انه سجل في مبارياته الثماني الاولى في الادوار الاقصائية هذا الموسم، معدل 24,1 نقطة في المباراة الواحدة.