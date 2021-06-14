تأثر الإعلامي عمرو أديب، أثناء تعليقه على حادث وفاة الفتاة «داليا خواجة» والمعروفة إعلاميًا باسم «طالبة المنوفية»، واصفًا إياها بأنها «حادثة مؤسفة ناتجة عن إهمال قاتل».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن الفتاة توفيت بسبب بناء العقارات دون إجراءات وقائية، معلقًا: «أمر لا يخطر على البال إطلاقًا، وأي عقاب يعيد حياة تلك الفتاة؟».

وأرجع سبب الحادث إلى عدم الاهتمام بالإجراءات الواضحة للسلامة في مواقع البناء أو مرور المحليات على العقارات، متوجهًا بالعزاء إلى أسرة الفتاة والتي أقامت جنازة مهيبة لها.

وترحم «أديب» على روح الفتاة، قائلًا: «كل الموت مؤلم، لكن الموت المفاجئ المباغت له وقع كبير، ونرجو يكون فيه ضمير شوية لأن أي حد ممكن يجراله حاجة».

وتوفيت الفتاة «داليا الخواجة» والمعروفة باسم طالبة المنوفية بعد سقوط لوح خشبي علي رأسها أثناء سيرها برفقة صديقاتها أثناء عودتها من أخد الدروس، في شارع باريس بمدينة شبين الكوم.