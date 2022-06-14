الأمم المتحدة: نحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنب أزمة غذائية في جنوب السودان

طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتقديم 426 مليون دولار بشكل طارئ، لتجنب أزمة غذائية في جنوب السودان، حيث يواجه الملايين خطر الجوع نتيجة الصراع والفيضانات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قال مسؤول البرنامج لجنوب السودان في تصريحات صحفية: «نحن في أزمة بالفعل، لكننا بحاجة إلى إعادة المساعدة الغذائية؛ لمنع خطر تعرض المواطنين للمجاعة».

وأشار المسؤول إلى أن البرنامج يحتاج بشكل عاجل إلى 426 مليون دولار، للتعامل مع الأزمة، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه علق بعض المساعدات الغذائية في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، ما يزيد من خطر المجاعة لنحو 1.7 مليون شخص.