العراق يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إن حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر عبد العاطي، لافتة إلى أنه «جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة».

وأضافت أنه «في هذا السياق، وبصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا فؤاد حسين إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسئولة».

وفي إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الدول العربية الشقيقة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، جرت يوم الأربعاء ١٨ يونيو اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وكل من: فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار؛ لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.

وتم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.