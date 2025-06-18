النمسا تسمح بمراقبة تطبيقات الرسائل لمكافحة الإرهاب

تعتزم النمسا، مراقبة خدمات الرسائل مثل تطبيقي واتساب وتليجرام لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر، أمس الثلاثاء، أن الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظين في فيينا وافق على الإجراء، الذي يتطلب موافقة البرلمان.

وأضاف كارنر، أن من المقرر أن يبدأ استخدام برمجيات المراقبة اعتبارا من 2027 ولا يمكن أن يتم إلا بموجب شروط صارمة.

ويتعين أن توافق محكمة مؤلفة من 3 قضاة على المراقبة بناء على أدلة ملموسة، على أن يبلغ الحد الأقصى للقضايا 30 سنويا بشكل مبدئي، وشريطة أن يعقب ذلك موافقة البرلمان.

وأوضح الوزير النمساوي، أن هذا التطور يعد إنجازا في مكافحة الإرهاب.

وذكر حزب "نيوس" الليبرالي، أن هذه الخطوة ليست الأولى في اتجاه المراقبة الجماعية، بسبب المتطلبات الصارمة.

وفي شهر أغسطس الماضي، ألغيت 3 حفلات للمغنية تايلور سويفت في فيينا، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف الحفلات، وفق وقت لاحق قالت الشرطة النمساوية بأنه أدلى باعترافات كاملة.