الحماية المدنية تنجح في إخماد 7 حرائق بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ 24 ساعة المنقضية، من السيطرة على 7 حرائق بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 4 بلاغات منفصلة، تفيد نشوب حريق داخل سوبر ماركت بشارع فيصل بمنطقة الطالبية، وحريق شقة بشارع محمد عبد المنعم المتفرع من شارع الثلاثيني الجديد بمنطقة المريوطية هرم، وحريق شقة بشارع 6 أكتوبر وراق العرب بمنطقة الوراق، وحريق منزل خالٍ من السكان، بشارع سعد زغلول المتفرع من البحر الأعظم.

كما تلقت غرفة النجدة بلاغات منفصلة تفيد بنشوب 3 حرائق مخلفات، وهيش بشارع سعد زغلول من شارع البحر الأعظم، وبطريق سقارة أمام مركز التنمية المحلية في البدرشين، وبنزلة كوبري القصبجي بالجهة المقابلة لمحطة مترو المنيب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق السبع، دون وقوع إصابات.

وتحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.