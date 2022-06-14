‏استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إن عون شدد خلال اللقاء على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، موضحة أن الرئيس اللبناني قدم لـ«هوكشتاين» رداً على المقترح الأمريكي الذي سبق أن قدمّه قبل أشهر.

وأوضحت أن «عون» قدم الرد للوسيط الأمريكي، على أن ينقل «هوكستين» الموقف اللبناني الى الجانب الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب البيان، أعرب الرئيس اللبناني، عن أمنياته في عودة الوسيط الأمريكي سريعاً إلى لبنان، ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي.

وشكر هوكستين، الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بعرضه على الجانب الإسرائيلي، في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

من جهته، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، مع الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، صباح الثلاثاء، شارك في اللقاء نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وسفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، تبلّغ الموفد الأمريكي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية، كما تم التأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.