السماح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قرر منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس السماح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في نسخة العام الحالي من البطولة تحت علم محايد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الروسي دانييل ميدفيديف، وهو من بين عدد كبير من اللاعبين الذين حظرت مشاركتهم في بطولة ويمبلدون في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيتمكن من الدفاع عن لقبه.

وأدى الموقف المثير للجدل لمنظمي بطولة ويمبلدون لقيام الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، لنزع نقاط التصنيف من البطولة، ولكن منظمي بطولة أمريكا المفتوحة لم يسيروا على نفس النهج.

وذكر بيان أصدره الاتحاد الأمريكي للتنس اليوم الثلاثاء :"سيسمح الاتحاد الأمريكي للتنس بمشاركة الرياضيين الفرديين من روسيا وبيلاروس في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022، ولكن تحت علم محايد فقط".

وحقق ميدفيدف أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في نسخة العام الماضي من بطولة فلاشينج ميدوز، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.