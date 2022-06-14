محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بمطار شرم الشيخ الدولي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتيبا تشيكو، قادمًا على طائرة الخطوط السعودية القادمة من الرياض إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصري، واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وتأتي الزيارة لحضور المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري، بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، ويتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية.

ويتضمن المؤتمر 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب، وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، وهو ما يُشكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المُناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديدًا لكوكب الأرض وموارده ومُقدراته، وتشمل موضوعات المؤتمر حالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان، والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ، والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.