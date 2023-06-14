وزير الصناعة السعودي يبحث الفرص الاستثمارية في ألمانيا

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى ألمانيا، اليوم الأربعاء، يرافقه عددا من قيادات جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية ومسئوليها؛ بهدف استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، ومناقشة أهم فرص التعاون والموضوعات التي تهم الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أنه "من المقرر أن يلتقي وزير الصناعة السعودي خلال زيارته عددًا من المسئولين الحكوميين؛ لاستعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية والشركات، وعقد اللقاءات مع مسئولي القطاع الخاص؛ لمناقشة استعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب".

وتُعدّ المملكة ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، كما أن ألمانيا هي رابع أكبر مورد للمملكة، وتحتل المملكة المرتبة الثامنة والثلاثين، من حيث أهميتها كشريك تجاري لألمانيا في عام 2021.

ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لمصلحة ألمانيا، وتبلغ الصادرات السعودية لألمانيا 816.84 مليون يورو.