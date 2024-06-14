اتفاق شركاء حكومة الوحدة في جنوب أفريقيا على توزيع مناصب رئيسية

وافقت أحزاب سياسية في جنوب أفريقيا، تدعم تحالفا واسعا لتشكيل الحكومة المقبلة، على دعم مرشحين لمنصب الرئيس وأعلى منصبين في البرلمان، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة.

وستدعم أحزاب المؤتمر الوطني الأفريقي، والتحالف الديمقراطي، وأحزاب أخرى مؤيدة لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ترشيح سيريل رامافوسا للرئاسة عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حسبما ذكرت مصادر شريطة عدم الإفصاح عن هويتها.

وأفادت المصادر بأن مرشحا من المؤتمر الوطني الأفريقي سيتولى منصب رئيس البرلمان، ومرشح من التحالف الديمقراطي منصب نائب رئيس البرلمان.

وبدأ البرلمان أول اجتماع له اليوم منذ إخفاق الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في تحديد فائز مطلق، مما يعني أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيضطر إلى دخول شراكة مع واحد أو أكثر من منافسيه حال أراد الاحتفاظ بالسلطة.