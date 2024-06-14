إيران: علاقاتنا مع كردستان العراق تاريخية وتخدم استقرار المنطقة

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قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالةعلي باقري كني، إن علاقة بلاده مع إقليم كردستان العراق "تاريخية وتخدم استقرار المنطقة" .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده باقري كني مع رئيس وزراء منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، عقب محادثاتهما في اليوم الثاني لزيارة باقري كني للعراق، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف باقري كني: "علاقاتنا مع كردستان العراق أخوية وتاريخية وتخدم استقرار المنطقة"، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات مع الإقليم على كافة المستويات لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتابع باقري كني: "لن نسمح لأي طرف أن يعبث بعلاقاتنا الودية مع كردستان العراق".

واستطرد باقري بالقول إن القضية الأولى للأمة الإسلامية حاليا هي القضية الفلسطينية، مضيفا: " نعمل مع الدول الإسلامية لوقف المجازر الصهيونية في غزة".

ووصل باقري كني إلى أربيل صباح اليوم الجمعة قادما من بغداد، حيث بدأ زيارة للعراق أمس الخميس، والتقى الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى .

وتأتي زيارة باقري كني لأربيل عقب زيارة قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني لإيران في السادس من الشهر الماضي ، حيث صرح بأن أمن إيران هو "أمننا".