صحة غزة: 90 شهيدا و605 إصابات جراء العدوان آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 90 شهيدًا، و605 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 55 ألفًا و297 شهيًا، و128 ألفًا و426 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5014 شهيدًا، و16 ألفًا و385 إصابة.

ونوهت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 48 ساعة الماضية، بلغت 29 شهيدًا، وأكثر من 380 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 274 شهيدًا وأكثر من 2532 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.