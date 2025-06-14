23 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد نحو 23 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في الوسط.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين قرب نقاط توزيع المساعدات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد نحو 15 مواطنا وإصابة العشرات تم نقلهم إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى.

وقالت مصادر طبية، إن خمسة شهداء وصلوا مستشفى الشفاء بمدينة غزة، اثنين متأثرين بجروحهما في غارة على خيمة قرب مسجد الخالدي، بالتزامن مع قصف مدفعي شرق حي التفاح.

واستشهد ثلاثة مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجوعة من المواطنين قرب الجامعة الإسلامية جنوب خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.