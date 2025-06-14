مقتل الرئيسة السابقة لمجلس نواب ولاية مينيسوتا وزوجها في هجوم مسلح

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قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إن الرئيسة السابقة لمجلس النواب في الولاية ميليسا هورتمان وزوجها قتلا في إطلاق نار بدافع سياسي.

كما جُرح برلماني آخر في هجمات اليوم السبت.