التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تتجاوز 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الأوضاع التموينية في مصر، مشيرًا إلى توافر كل السلع الأساسية بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، وذلك رغم التحديات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق العالمية.

وأوضح فاروق، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشددًا على أن الدولة تمتلك من المخزون الاستراتيجي ما يكفل تلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالإضطرابات الخارجية.

وأضاف الوزير أن هناك تكثيفًا للرقابة الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب توجيه المديريات التموينية بتكثيف حملات التفتيش على منافذ البيع والمحال التجارية.

وأشار إلى استمرار ضخ السلع الأساسية يوميًا في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" و"بدالي التموين" بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في مختلف المحافظات.

واختتم وزير التموين تصريحاته بدعوة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بخطط مرنة ومحدثة قادرة على التعامل مع أية طوارئ بكفاءة عالية.