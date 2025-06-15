أعلنت السلطات في ولاية مينيسوتا الأمريكية صباح اليوم مقتل النائبة ميليسا هورتمان، رئيسة مجلس النواب في الولاية، وزوجها مارك، في حادث إطلاق نار مأساوي يشتبه في أنه ذو دوافع سياسية.

وأكد النائب الأميريكي مايك والتز في بيان مؤثر: "صديقتي العزيزة وزميلتي، المتحدثة ميليسا وزوجها مارك، قتلا في ساعة مبكرة من هذا الصباح في ما يبدو أنه اغتيال سياسي"، بحسب شبكة "سي إن إن " الأمريكية.

وأضاف: "كانت المتحدثة هورتمان تخدم شعب مينيسوتا برقي وتعاطف وروح مرحة، وكانت نموذجًا في التفاني في العمل العام. لا يمكن تعويضها، وسيفتقدها الكثيرون".

وميليسا هورتمان كانت من أبرز الشخصيات السياسية في الولاية، عرفت بدفاعها القوي عن حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية.

فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث والجهة المسؤولة عنه.