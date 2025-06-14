ماسكيرانو يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وإنتر مامي

أثار خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، الجدل بتصريحات ساخرة حول تعيين زميله السابق في ليفربول، تشابي ألونسو، مدربًا لريال مدريد، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه الافتتاحية ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال ماسكيرانو، الذي يقود إنتر ميامي في المجموعة الأولى بالبطولة، بنبرة مزاح: "تشابي كان من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم في مسيرتي، لا أتمنى له كل التوفيق لأنه الآن في ريال مدريد، لكنني واثق من أنه سيكون مدربًا مميزًا، لقد أثبت جدارته مع باير ليفركوزن".

وأضاف نجم برشلونة السابق، متحدثًا عن إمكانية مواجهة ألونسو في البطولة: "الفرق الأوروبية مرشحة دائمًا للفوز بفضل جودة لاعبيها، لكن من قال إننا لا نستطيع صناعة المفاجأة؟ أتمنى أن نتغلب عليه إذا التقينا".

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.