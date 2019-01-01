إنعاش طالبة أصيبت بأزمة قلبية فور رسوبها في نتيجة الثانوية العامة بالشرقية

تمكن أطباء مستشفى "الأحرار" التعليمي، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، من إسعاف طالبة ثانوي، فيما يواصلون إسعاف والدتها؛ وذلك بعد وصولهن مصابتين بأزمة قلبية؛ إثر رسوب الطالبة في امتحانات الثانوية العامة بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "نيرمين.م" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيمة بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بتوقف في عضلة القلب، ووالدتها، مصابة بأزمة قلبية.

وبسؤال والد الفتاة، أفاد بأنها تعرضت لحالة إغماء فور معرفتها بنتيجة رسوبها في الامتحانات، وأن أمها سقطت هي الأخرى حزنًا عليها، فيما جرى احتجازهما بغرفة العناية المركزة بالمستشفى، وتمكن الأطباء من إنعاش قلب الفتاة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.