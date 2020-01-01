رئيس اتحاد الغوص:الأمواج مرتفعة وتعوق البحث عن آخر ضحية لحادث شاطئ النخيل

قال رئيس الاتحاد المصري للغوص هشام الشوبكى، إنه لليوم الخامس جاري البحث عن جثة شادي عبد الله الشقيق الثالث لعمرو عبد الله، وعثمان عبد الله غرقى شاطئ النخيل بحي العجمي "صائد الأرواح"، بمساعدة فريق من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وكان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفقد أمس الإثنين، شاطئ النخيل مرتين؛ لمتابعة جهود البحث عن الجثة المفقودة وهي آخر ضحايا غرقى النخيل.

وأضاف "الشاذلي"، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أنه الأمواج لاتزال مرتفعة ولا تساعد على الغطس إلا بمساعد مركب حديدي، متابعًا: "المكان فيه خطورة كبيرة بالسباحة وسحابات المياه به قوية جدًا، وهناك خطورة من ارتطام الغواص بالصخور في هذه المنطقة، ولابد من وجود مركب ثقيل يحول بين الغواص وبين الصخور ويعمل كحائط سد".

وكان 12 شخصًا لقوا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة الماضي، بشاطئ النخيل بالعجمى بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

فيما أطلق الكابتن هشام الشوبكي، كبير مدربي الغوص لاتحاد المصريين، استغاثات على صفحات التواصل الاجتماعي تناشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن تكفل المحافظة توفير مركب ثقيل يتم من خلاله انتشال جثة الغريق رقم 12 من بين صخور شاطئ النخيل.