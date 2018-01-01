شرطة إندونيسيا تعتقل بحارا صينيا بسبب وفاة فرد من طاقمه

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت كبير بحارة زورق صيد صيني بتهمة الاعتداء، وذلك بعد وفاة إندونيسي من أفراد الطاقم.



واحتجز خفر السواحل الإندونيسي الأسبوع الماضي زورقين صينيين كانا يبحران بالقرب من سنغافورة بعد تلقي معلومات تفيد بأن هناك جثة لبحار إندونيسي على متن أحد الزورقين منذ أكثر من أسبوع.



وذكر آرى دارمانتو، رئيس الإدارة العامة للجرائم في شرطة مقاطعة جزر رياو، أنه تم رسميا تحديد البحار الصيني المعتقل، والمعروف باسم سونج تشوانيون (50 عاما) كمشتبه به فيما يتعلق بالوفاة.



وقال آرى: "لقد اعتقلناه للاشتباه فى اعتدائه على فرد الطاقم الإندونيسي"، مضيفا أنه يتم استجواب أفراد الطاقم الآخرين.



ولا تعتقد الشرطة أن البحار الإندونيسي قد توفي كنتيجة مباشرة للاعتداء الذي تردد أنه وقع.



وحثت جاكرتا الصين على التحقيق في وفاة ثمانية من البحارة الإندونيسيين العاملين في قوارب الصيد الصينية منذ نوفمبر 2019.



قال وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي الشهر الماضي إن الإندونيسيين العاملين على متن السفن الصينية تعرضوا لمعاملة قاسية تماثل السخرة، وتساءل عن سبب إلقاء بعض الجثث في البحر.



وقالت الوزارة إن اثنين من الإندونيسيين قفزا من على متن سفينة في مضيق ملقة في يونيو هربا مما تردد أنه سوء معاملة على متن سفينة صينية.



وأضافت أن معظم الإندونيسيين الذين يعملون على قوارب الصيد الأجنبية ليس لديهم أوراق عمل مناسبة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال.