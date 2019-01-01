كاليفورنيا تعيد فرض قيود إغلاق صارمة مع ارتفاع حالات كورونا

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عودتها إلى حالة الإغلاق بشكل كبير مرة أخرى وسط ارتفاع "ينذر بالخطر" في حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإصدار حاكمها جافن نيوسوم، أمس الاثنين، أوامره بإغلاق الحانات وإيقاف أنشطة المطاعم وحدائق الحيوان ودور السينما والمتاحف في الأماكن المغلقة.

وقال نيوسوم إن الاجراءات ستطبق في جميع أنحاء الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بعد أن كان قد فوض من قبل بإغلاق هذه الأنشطة في بعض المقاطعات التي تضررت بشدة.

كما أعلن الحاكم أن الصالات الرياضية والكنائس وصالونات تصفيف الشعر ومراكز التسوق يجب أن توقف عملياتها في الأماكن المغلقة في 30 مقاطعة، بما في ذلك لوس أنجليس، مما سيؤثر على نحو 80 في المئة من سكان الولاية.

وقال مكتب الحاكم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن القواعد الأكثر صرامة ستسري لمدة ثلاثة أيام.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي إن كاليفورنيا سجلت 8358 حالة إصابة جديدة أول أمس الأحد.