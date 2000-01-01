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إصابة وزيرة الخارجية البوليفية بكورونا

كارين لونجاريك
كارين لونجاريك
لاباز - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 1:02 ص

أعلنت وزيرة  الخارجية البوليفية، كارين لونجاريك، أمس الاثنين، إصابتها بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، لتصبح بذلك سادس وزير في حكومة الرئيسة المؤقتة، جانين أنيز، تصاب بكورونا، كما أصيبت الرئيسة نفسها.

وقالت لونجاريك عبر تويتر: "أنا بخير حاليا ولا أعاني من أعراض، سأواصل عملي لأجل بوليفيا، إذا سمح الرب، من عزلتي في منزلي".

كانت أنيز ووزراء شؤون الرئاسة والصحة والتعدين والاقتصاد والعدل، قد أصيبوا جميعا بمرض كوفيد-19.

كما أصيب أيضا عدد من نواب الوزراء ورئيسة مجلس الشيوخ إيفا كوبا وعدد من النواب، بالمرض. وتوفي أحدهم، وهو خوليو خيمينيث يانكي، جراء ذلك المرض.

وشهدت البلاد زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى يوم الأحد 48 ألفا و187 إصابة علاوة على1807 وفاة.


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