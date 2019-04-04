قال الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إن قرار فتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مطبق منذ نحو ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أن الطبيب يكشف على الأضحية قبل وبعد الذبح بالمجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القرار يشمل المجازر الحكومية فقط، موضحًا أن الإدارة لا ولاية لها على المجازر الخاصة.

وأشار إلى أن المجازر الحكومية منتشرة داخل كل محافظات الجمهورية بعدد 464 مجزرًا، متوقعًا عدم حدوث زحام على المجازر خلال عيد الأضحى؛ لأن المعظم يذبح عند الجزار أو داخل المنزل.

وأكد على استعداد المجازر بشكل كلي لاستقبال الأضاحي حتى انتهاء أيام الذبح، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين الذهاب إلى المجازر وهم مطمئنون.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.

وكلف «شعراوي» المحافظين بفتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية، والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.