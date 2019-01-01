أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان

"فيديو إخراج الفيشاوي"، بهذه الجملة وقع الفنان أحمد الفيشاوي على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، سخر فيه كعادته في الفترة الأخيرة من الفنان محمد رمضان، الذي ظهر بالفيديو وهو يسبح في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بيده "مج" يحمل صورته، وذلك على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة «أنا مش عارفني».

يذكر أنه نشبت خلافات عديدة بين الفنانين عقب إعلان الفيشاوي عن طرح اغنيته" نمبر٢" الذي سخر فيها من " رمضان" صاحب شعار" نمبر وان" والذي لم يقف مكتوف الأيدي حيث سخر من " الفيشاوي" بدوره، وذكر اسمه بإحدي أغنياته قائلا له" اخرك معايا صورة".