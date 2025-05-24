قالت الفنانة داليا مصطفى، إن كل مرحلة عمرية بها لحظات جميلة حتى وإن تخللتها بعض المشاكل، مشيرة إلى أنها باتت مؤخرا تستوعب وتفهم جيدًا أن أي مشكلة تحدث لها «هي درس» يتطلب منها فهم سبب حدوثه.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد» أنها أصبح لديها «الوعي والفهم» في الفترة الأخيرة لعدم الاستسلام للضيق والحزن.

وتابعت: «أنا مقتنعة جدًا بأن ربنا عمل كدا لفائدة، مش مجرد أنه يعذبني، أو يتعبني، لأ هو عايزني أوصل لمرحلة ثانية من الفهم والوعي».

واستكملت: «أنا حاليا بعيش أفضل أيام حياتي، الحمد لله»، مشددة على أهمية اللجوء للطبيب النفسي بشكل دوري، وقالت: «أنا شايفة إن أي حد في الدنيا لازم يروح كل فترة على الأقل لطبيب نفسي، يقعد يتكلم معه ويقول له مشاكله يساعده؛ لأن الموضوع مش سهل إنك تمشي في الحياة وحدك، ومش فاهم أنت ماشي في أي اتجاه».

وأضافت أن السيدات بحاجة إلى أن يفصحن عما في أنفسهن حتى وإن كن لا يردن إجابة، وإنما أن يُصغى إليهن فحسب، لا أكثر؛ بعكس الرجال الذين يريدون إجابة واضحة وصريحة.

ونصحت بضرورة اختيار الطبيب المناسب، قائلة: «لازم تتأكد الأول إن الدكتور شاطر، عنده في حد ذاته مشاكل؟ لأن كثيرا جدًا لما تقعد مع دكتور نفسي فتصاحبه وتعرفه تكتشف إنه فعلا عنده مشاكل، فهيعالجك إزاي؟!».