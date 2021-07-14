الفلبين تمدد حظر السفر مجددا لمنع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين اليوم الأربعاء تمديد حظر السفر مرة أخرى بهدف منع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية عن المتحدث باسم القصر الرئاسي هاري روك قوله إن حظر السفر الذي كان من المقرر أن ينتهي في 15 يوليو الجاري سيبقى ساري المفعول حتى 31 من الشهر ذاته.

وأضاف المتحدث بأن حظر السفر يشمل المسافرين القادمين من عدة دول من بينها نيبال وسريلانكا والهند وباكستان وبنجلاديش.

ويستثني حظر السفر جهود إعادة المواطنين إلى أرض البلاد حيث قال مسئولون في وقت سابق إن العمال الفلبينيين العاملين في الخارج والراغبين في العودة إلى ديارهم يجب عليهم الاتصال بالسفارة أو وكالات التوظيف الخاصة بهم حتى يمكن ترتيب رحلات خاصة لهم.

وقد أعادت السلطات الفلبينية في شهر يونيو الماضي الاستخدام الإلزامي لدروع الوجه في الأماكن العامة كإجراء احترازي إضافي لمنع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).