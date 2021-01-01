بلينكن: لدينا علاقة وثيقة ودائمة مع فرنسا

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشعب الفرنسي الذي يحتفل اليوم بيومه الوطني، مؤكدا عمق العلاقات بين الدولتين.

وقال بلينكن -في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس- "لدينا علاقة وثيقة ودائمة مع فرنسا، فهي أقدم حليف لنا، وبروح الحرية والمساواة والأخوة، تعتز الولايات المتحدة بعلاقتها مع فرنسا التي تحددها قيمنا المشتركة، بما في ذلك دعمنا الأساسي للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف "لقد قاتلنا جنبا إلى جنب خلال حربين عالميتين وعملنا معا في أعقاب ذلك لإقامة أوروبا أكثر ازدهارا وأمانا".

ومضى قائلا "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان عن خطة مارشال، نواجه تحديات رهيبة لنظام ما بعد الحرب. وفي هذا العام، تعاونت دولتانا بشكل وثيق في إطار سعينا المتبادل لتحقيق السلام والأمن والازدهار. فنحن ندرك ونقدر المساهمات الفرنسية في مجال حقوق الإنسان والأمن العالمي بما في ذلك في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ . فضلا عن التعاون الوثيق لإنهاء العمليات الروسية في أوكرانيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع فرنسا لمكافحة أزمة المناخ، مضيفا "نشيد بالقيادة الفرنسية في مجال المناخ بما في ذلك اتفاقية باريس. فشراكتنا واسعة ومتعددة الأوجه بدءا من توقيع فرنسا الأخير لاتفاقيات أرتميس إلى تعاوننا المهم في التعافي من جائحة كوفيد-19. ونحن نثمن عاليا مساهمات فرنسا في خلق عالم أكثر سلاما وازدهارا".