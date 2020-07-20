عمدة كييف: هجوم مدينة فينيتسا يعد دليلاً على أن روسيا لن تكف عن همجيتها



قال عمدة العاصمة الأوكرانية (كييف) فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، إن الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة "فينيتسا" وأودى بحياة أكثر من 20 شخصًا يعد دليلاً على أن روسيا لن تكف عن همجيتها على حد قوله.



وأضاف كليتشكو - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الروس يواصلون بشراسة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الأوكرانيين المسالمين، مشيرًا إلى أن لقطات اليوم المخيفة من "فينيتسا" تعد دليلاً على أن روسيا لن تتوقف عن همجيتها وذلك في رسالة له على تطبيق "تلجرام".



وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ أصابت مبنى إداريًا وألحقت أضرارًا بمباني سكنية قريبة في المدينة الواقعة على بعد 268 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة كييف.