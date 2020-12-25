السيطرة على حرائق الغابات في تركيا

قال وزير الغابات التركي وحيد كِيريشتشيي اليوم الخميس إنه تم السيطرة على حرائق الغابات.



وأضاف كِيريشتشيي، أن خدمات الطوارئ تقوم بتبريد المنطقة، التي شهدت اندلاع الحريق في شبه جزيرة داتشا بجنوب غرب البلاد.



ودمرت الحرائق نحو 700 هيكتار، أي نحو 1000 ملعب كرة قدم.



وأوضح كِيريشتشيي، أن ألسنة اللهب آتت على المناطق الزراعية والغابات.



كما تم السيطرة على حريق آخر في إزمير بغرب البلاد منذ أمس الأربعاء.



وكان الحريق بشبه جزيرة داتشا، التي تعد مقصد عطلات شهير، قد اندلع أمس الأربعاء.



واضطر أكثر من 3500 شخص مغادرة منازلهم مؤقتا، بحسب الارقام الرسمية.