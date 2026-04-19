بانكوك تعيش 19 يوما متتاليا في منطقة الخطر بسبب موجة حر شديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة بانكوك الحضرية أن مؤشر الحرارة ظل في نطاق "الخطر" بين 42 و9ر51 درجة مئوية لمدة 19 يوما متتاليا منذ مطلع أبريل.

وعلى عكس قياس درجات الحرارة التقليدي، يعكس مؤشر الحرارة الإحساس الفعلي بالحرارة، مع أخذ نسبة الرطوبة في الاعتبار، بحسب صحيفة "بانكوك بوست".

وحذرت السلطات السكان من الحد من التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، ومراقبة أعراض مثل الإرهاق والدوخة والطفح الجلدي وتشنجات العضلات وضربات الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة. كما نصحت الفئات الأكثر عرضة للخطر بطلب الرعاية الطبية فور ظهور أي علامات مرضية.

وفي الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار العواصف الصيفية حتى 25 أبريل، مع تعرض بانكوك لفترات من العواصف الرعدية وهبات رياح قوية.

ومن المتوقع حدوث عواصف يوم الاثنين ومجددا بين 23 و25 أبريل، تشمل رياحا قوية وتساقط حبات البرد وأمطارا غزيرة متفرقة في شمال تايلاند وشمال شرقها وشرقها.