رئيس كولومبيا يتعهد برفع دعوى قضائية بعد زعم نظيره الإكوادوري وجود علاقات مع زعيم عصابة خطيرة

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأحد، إنه سيقاضي نظيره الإكوادوري دانييل نوبوا، الذي اتهمه بإقامة علاقات مع زعيم منظمة إجرامية خطيرة، ما أدى إلى تعميق الأزمة الدبلوماسية والتجارية بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.

وأعلن بيترو عن قراره في منشور على موقع "إكس" لم يقدم فيه تفاصيل الدعوى القضائية، بما في ذلك البلد والمكان الذي يعتزم تقديمها فيه. ويعد تهديده هو أحدث تطور في النزاع الدائم بين الرئيسين المتعارضين أيديولوجيا واللذين تكافح بلديهما تزايد معدلات الجريمة بسبب الاتجار بالمخدرات.

وقال نوبوا أمس السبت لصحيفة كولومبية إن بيترو التقى بأعضاء أكبر حزب سياسي معارض في الإكوادور، بعضهم "لهم علاقات مع "فيتو". وكان نوبوا يشير إلى أدولفو ماسياس، المعروف باسم "فيتو"، زعيم واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية في الإكوادور، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة العام الماضي بتهمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

ولم يقدم نوبوا أي دليل يدعم مزاعمه. ونفى بيترو معرفته بماسياس.

وكتب بيترو على موقع "إكس" اليوم الأحد: "لقد قررت رفع دعوى جنائية ضد الرئيس نوبوا بسبب تشهيره".