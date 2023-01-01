سول تفرض المزيد من العقوبات أحادية الجانب على بيونج يانج بعد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على أربعة أفراد وثلاثة كيانات من كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ هواسونج-18 الذي يعمل بالوقود الصلب تحت إشراف الزعيم كيم جونج-أون على الرغم من الإدانة الدولية لإطلاقها الصاروخي الأخير، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة "ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، قررت الحكومة فرض عقوبات أحادية الجانب ضد أربعة أفراد وثلاث منظمات متورطة في تطوير وتمويل الأسلحة النووية والصاروخية."

ومن بين الأفراد الأربعة مسؤولون سابقون وحاليون رفيعو المستوى، من بينهم جونج كيونج تيك، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وتشمل الكيانات الثلاثة شركة تجارية كورية شمالية تعمل في أعمال بناء في إفريقيا والشرق الأوسط ، بحسب الوزارة.