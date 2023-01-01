انطلقت يوم الأربعاء الماضى وقائع معرض الكتاب 2023 بالإسكندرية، وذلك فى نسخته الثامنة عشرة، خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو الجارى بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.



تنوع المشاركات الموسعة فى معرض الكتاب بالإسكندرية، حيث يشارك فى المعرض هذا العام أكثر من ٧٥ دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحى الطفل وسور الأزبكية.



وتشارك دار الشروق فى فعاليات المعرض من خلال جناح متكامل، يضم بين أروقته أحدث الإصدارات من الكتب والروايات، ومجموعة متميزة من قصص وكتب الأطفال وروايات اليافعين. وتأتى إسهامات الدار بمجموعة من الإصدارات الحديثة، ومنها: «الفيلق المصرى» للدكتور محمد أبو الغار، و«حامل الصحف القديمة» للروائى إبراهيم عبدالمجيد، «الكبرياء الصينى» للمخرج خيرى بشارة، و«سلام على إبراهيم» للدكتور محمد عفيفى، وخيال زوج للكاتب حسن المستكاوى، و«جوارب عميد الأدب» للكاتب أحمد كامل، و«الهروب خارج الرأس» لعمرو العادلى، و«عسل السنيورة» للكاتب شريف سعيد، ورواية السنجة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، و«أيام سمير حمص» للكاتبة هند جعفر، و«حكاية السيدة التى سقطت فى الحفرة» للروائية إيناس حليم، هدوء القتلة وضريح أبى لطارق إمام.



كما تشارك الدار بمجموعة متميزة من الإصدارات من بينها: رسائل الجنة لأحمد سمير، أحمد عبدالمنعم رمضان، قطط تعوى وكلاب تموء، ليالى الوباء، أورهان باموق، السعى للعدالة لخالد فهمى، جبل الزمرد، منصورة عز الدين، الأنتكخانة للروائى ناصر عراق، وبار ليالينا للكاتب أحمد الفخرانى، والكل يقول أحبك للأديبة مى التلمسانى، سنوات الجرى فى المكان لنورا ناجى، والأرملة تكتب الخطابات سرا لطارق إمام، أنت تشرق أنت تضئ للرواءية رشا عدلى، و«خداع واحد ممكن» للكاتبة رضوى الأسود، و«على بلد المحبوب» للكاتب أحمد خير الدين، و«الغابة والقفص» لطلال فيصل، و«أطلس الخفاء» للكاتبة منصورة عز الدين، وكتاب 4 محاولات للحياة تأليف: نشوى صلاح ــ أحمد عبدالمجيد ــ مروة سمير ــ أسامة علام، ورواية النقشبندى لرحمة ضياء، وقبل النكسة بيوم للدكتور إيمان يحيى، وكتاب الدحيح لطاهر المعتز بالله، ورق الحبيب للدكتور محمد المخزنجى، وأشجار السراب الأعمال القصصة الكاملة لإبراهيم عبدالمجيد، وفى قلب الأحداث لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى.



وتشارك الشروق أيضا بمؤلفات أدب الطفل واليافعة، منها كتاب «بيت العز وفوق السطوح» ــ كتاب تلوين للكبار والصغار ــ رسومات الفنان: حلمى التونى، وكتاب لوحات الفنان الكبير حلمى التونى تقول لكم «لونونى»، وكتاب هنا وشفا لهديل غنيم، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار، وما هو التغير المناخى؟ وكتاب عش جديد لمنى الشيمى، وابتسم لأكون أقوى للكاتبة شيرين سامى.



ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين، حيث يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهرا وحتى 10 مساءً) ويتاح الدخول بشكل مجانى لجميع الحضور.

وصرح مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، بأن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامج ثقافى متكامل، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التى تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع فى محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.



وأفاد فى تصريحات تليفزيرنية له، بأن المعرض يناقش مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافى مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربى، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.



يستضيف البرنامج الثقافى مجموعة من أبرز الروائيين المصريين، ومنهم الروائى يوسف زيدان والمستشار أشرف العشماوى، ضحى عاصى، سعيد سالم، مصطفى نصر، أحمد عبدالمجيد، منير عتيبة، زينب عفيفى، وليد علاء الدين، إبراهيم أحمد عيسى، رامى رأفت.



ويقدم البرنامج الثقافى مجموعة مهمة من الأمسيات الشعرية التى يديرها الشعراء جابر بسيونى، والدكتور محمد مخيمر، ومحمد عبدالله حمودة، وهناء الكومى، وعمرو الشيخ وأمانى محفوظ. كما يستضيف البرنامج مجموعة من الشعراء؛ منهم: وديع سعادة، فتحى عبدالسميع، عاطف عبدالعزيز، حسن طلب، عبدالعزيز جويدة، ومن الإسكندرية أحمد فضل شبلول والشاعر الدكتور فوزى خضر.