مكتب التحقيقات الاتحادي: إطلاق النار على تجمع انتخابي لترامب كان محاولة اغتيال

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أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يتم التعامل مع حادث إطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أنه " محاولة اغتيال".

وكان عملاء الخدمة السرية قد قاموا باصطحاب ترامب عقب سماع دوي طلقات نارية خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا أمس السبت. وقال ترامب عبر موقعه " تروث سوشيال" إن رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمني.

وقال كيفين روجيك العميل المسؤول عن مكتب بيسبورج التابع لمكتب التحقيقات إن السلطات لم تحدد أي دافع بعد.

وأضاف في مؤتمر صحفي" هذا المساء، تعاملنا مع ما نعتبره محاولة اغتيال ضد رئيسنا السابق دونالد ترامب".

وأوضح أن السلطات تعمل على تحديد هوية مطلق النار ودوافعه.