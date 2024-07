ماكرون: إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي يمثل مأساة لديمقراطياتنا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تمنياته للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، بالشفاء العاجل وذلك عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي يمثل مأساة لديمقراطياتنا».

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people.