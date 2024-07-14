ماكرون: إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي يمثل مأساة لديمقراطياتنا

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تمنياته للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، بالشفاء العاجل وذلك عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي يمثل مأساة لديمقراطياتنا».

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2024

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترامب توجه إلى نيوجيرسي حيث سيمضي الليل.

فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، بأن ترامب يخطط لقضاء الليل في ناديه الخاص للجولف في مدينة بيدمينستر القريبة في ولاية نيوجيرسي.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».



