ماذا قال شهود العيان عن محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا؟

روى شهود عيان ما حدث عند إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في ولاية بنسلفانيا، حيث ظن البعض للوهلة الأولى أن الطلقات النارية ما هي سوى نوع من "الألعاب النارية".

وكان ترامب قد خرج في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليها مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" إنها "محاولة اغتيال"، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

*صرخات الحشد

وروى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سيمون ج. ليفيين، الذي كان حاضرا خلال التجمع الانتخابي، ما حدث لحظة إطلاق النار على ترامب، قائلا إن الرئيس السابق كان قد بدأ للتو الحديث عن الهجرة في خطابه الانتخابي، عندما سمع عدة طلقات نارية من يمين المدرجات، وبدا الأمر وكأنه سلاح من عيار صغير.

وأضاف: "فور سماع الطلقات النارية، انحنى الجميع على الفور، بمن فيهم أنا، حيث كنت في منطقة مغلقة للصحفيين، في مواجهة المسرح مباشرة".

وتابع: "كانت هناك صرخات في الحشد عندما انبطح (ترامب) على الأرض قبل أن يحيط به حراسه الشخصيون، وكان الناس يصرخون من حولي ويقولون: انبطح، انبطح، تم إطلاق النار".

وأشار ليفيين إلى أنه عقب نهوضه سمع الهتافات، حيث رأى ترامب "يرفع قبضته بتحدٍ، قبل أن يُقاد إلى أسفل الدرج من المسرح إلى اليسار، ويؤخذ فورا إلى سيارة مصفحة".

وقال ليفين: "كما رأيت الشرطة ورجالا يرتدون زيا عسكريا يسحبون شخصا من المدرجات على الجانب الآخر، في الاتجاه الذي سمعت فيه صوت الطلقات النارية".

واستطرد: "في تلك المدرجات على يمين المسرح، كان هناك أناس متجمعون حول عدة أشخاص. وسرعان ما قام جهاز الخدمة السرية بإخلاء منطقة الصحافة، وأخرج الحشد وأعلن أن موقع التجمع هو مسرح جريمة.

* الأمن يطوق المدرجات

وطوقت قوات الأمن جزءا من المدرجات على يمين المسرح بشريط أصفر، حسب ما ذكر مراسل "نيويورك تايمز".

وأعلن جهاز الخدمة السرية في بيان، أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع"، لافتا إلى أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيدوا" مطلق النار.





* وضع فوضوي

بدورها، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن شاهد عيان كان متواجدا خلال التجمع الانتخابي، يدعى جوزيف، تفاصيل ما رآه في اللحظة التي قُتل فيها أحد الجماهير، عندما دوت الطلقات النارية بعد لحظات من بدء ترامب في الحديث.

وقال جوزيف: "في البداية ظن البعض أنها مزحة، إذ بدت مثل الألعاب النارية، لكن الناس أخذوا الأمر على محمل الجد عندما بدأ فريق التدخل السريع في الركض نحو مكان الحادث".

وقال جوزيف للشبكة إنه كان جالسا في المدرجات بأقصى يسار المنصة، عندما سمع عدة طلقات نارية، حيث رأى رجلا على بعد بضعة أمتار يسقط في قاع المدرجات بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وأضاف أن "الوضع كان فوضويا إلى حد ما في تلك اللحظة"، حيث كان يحاول معرفة مصدر الطلقات النارية، مشيرا إلى أنها بدت وكأنها قادمة من خلف المدرجات، وأن الرجل أصيب من الخلف في مؤخرة الرأس.

وقال جوزيف إن "الرجل يبدو أنه قُتل على الفور".

وتابع: "بعد ذلك بدأت شرطة الولاية وفريق من قوات التدخل السريع في إخلاء كل من كانوا في المدرجات".

وذكر جوزيف، وهو أيضا طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد، أنه ساعد المسئولين في حمل القتيل من المدرجات إلى خيمة قريبة.

وأضاف: "بدا الأمر وكأن الرجل كان يقف في طريق تبادل إطلاق النار بين من أطلق النار والرئيس (السابق). أما الرجل الآخر الذي أصيب، فقد بدا وكأنه كان في مرمى النيران المتبادلة".

وذكر أن امرأة أخرى كانت قريبة يبدو أنها أصيبت برصاصة في الساعد أو اليد.

* 7 طلقات

وأشار شاهد العيان إلى أنه أحصى 7 طلقات وأن الرجل القتيل والمرأة المصابة أصيبا بتلك الطلقات السبع الأولى.

وذكر أن أسرة الرجل كانت معه في المدرجات وأنهم كانوا في حالة صدمة ولم يعرفوا ما الذي يحدث، مشيرا إلى أن حوالي خمسة أفراد من الأسرة كانوا هناك، وكان اثنان منهم "في حالة هيستيرية".

ووصف جوزيف أيضا ما حدث للرئيس السابق، قائلا إن الأمر استغرق "ثانية أو ثانيتين" قبل أن ينقض أفراد الخدمة السرية على ترامب.

وأعلن جهاز الخدمة السرية مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، خلال عملية إطلاق النار.

وأكد مسئولان لوكالة أسوشيتد برس، السبت، أن السلطات الأمريكية تحقق في واقعة إطلاق النار على أنها "محاولة اغتيال".

وفي وقت لاحق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن "محاولة اغتيال" استهدفت الرئيس الأمريكي السابق، لافتا إلى أنه "يقترب كثيرا من تحديد هوية" المشتبه بإطلاقه النار خلال التجمع الانتخابي.

* سلاح الجريمة "بندقية"





وقال شاهد عيان آخر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه حاول تنبيه عملاء الخدمة السرية إلى "رجل يحمل بندقية رآه يزحف على سطح مبنى قريب"، قبل أن تسمع طلقات نارية تخترق الحشد.

وأضاف الشاهد، الذي يدعى جريج: "كنا نشير إلى الرجل الذي كان يزحف إلى السطح. وكان بوسعنا أن نراه بوضوح وهو يحمل بندقية".

وأضاف: "لقد وقفت هناك وأشرت إليه لمدة دقيقتين أو 3 دقائق، حيث كان أفراد الخدمة السرية ينظرون إلينا حينما كنت أشير إلى السطح.. وفجأة سمعت 5 طلقات نارية".

بدوره، قال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كين توماس، إن "إطلاق النار أدى إلى حالة من الارتباك الفوري بين الحشد وطاقم الصحافة، حيث حاول الناس فهم ما يحدث".

وتابع: "لكن الحشود شعرت بارتياح لأن ترامب بخير عندما شاهدوا أنه نهض مجددا، ويرفع قبضته".