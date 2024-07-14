أوكرانيا تتحدث عن صفقة تبادل كبير مرتقبة للأسيرات مع روسيا

قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، إن أوكرانيا تخطط لإجراء تبادل كبير للأسيرات مع روسيا، حيث تساعد الإمارات الطرفين في هذا الصدد.



وأضاف لوبينيتس، في حديث نقلته novoeizdanie: "تساعدنا الإمارات العربية المتحدة. يمكننا أن نقول هذا علنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أوائل يونيو عن وجود 1348 جنديا وضابطا من القوات الروسية محتجزين في أوكرانيا، و6465 عسكريا أوكرانيا لدى الجانب الروسي.

وسبق لدولة الإمارات، أن لعبت دور الوسيط في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبالوساطة الإماراتية، استعاد الجانب الروسي في نهاية شهر مايو الماضي، 75 عسكريا، وأعاد نفس العدد إلى نظام كييف. كما سلم الجانب الروسي إلى أوكرانيا جثث 212 عسكريا.