اللجنة الأولمبية تهنئ الإسكواش على نتائجه المتميزة في البطولات الأوروبية

وجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني للإسكواش، وكذلك الاتحاد المصري للعبة، على النتائج المميزة التي تحققت في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة للناشئين، والتي أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري، بالإضافة إلى بطولة هولندا الدولية المفتوحة للناشئين التي أقيمت في الفترة من 3 إلى 6 يوليو الجاري.

وأعرب ياسر إدريس عن تفاؤله الكبير بالإنجازات اللافتة التي حققها ناشئو وناشئات المنتخب الوطني للإسكواش في البطولتين، مؤكدًا أنها تمثل انعكاسًا حقيقيًا لريادة مصر العالمية في هذه الرياضة، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف إدريس أن الأداء المتميز الذي يقدمه هذا الجيل من اللاعبين يعكس حجم المواهب الواعدة، والدعم المؤسسي المتكامل الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الإسكواش، والتي تُعد أحد أبرز أعمدة النجاح في المنظومة الرياضية الوطنية.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية على حرص الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على مواصلة رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، في إطار خطط استراتيجية متكاملة يجري إعدادها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة ممارسة رياضة الإسكواش، واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الأعمار، بما يسهم في الحفاظ على الصدارة المصرية في اللعبة عالميًا.