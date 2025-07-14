 جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع شمال غزة

الأناضول
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:36 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:36 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مقتل 3 من عسكرييه وإصابة رابع، في معارك بشمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن القتلى الثلاثة يخدمون جميعا في سلاح المدرعات، ضمن كتيبة 52 التابعة لفرقة "آثار الحديد" (401).

وأشار إلى أنهم قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروف الحادثة.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن هؤلاء قتلوا إثر تفجير دبابتهم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: "يرجح أن يكون انفجار الدبابة ناجم عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع، ولا تزال هناك سيناريوهات أخرى محتملة لأسباب الانفجار قيد التحقيق".

وبمقتل الجنود الثلاثة، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 893 ضابطا وجنديا، من بينهم 449 قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

فيما ارتفعت حصيلة المصابين في صفوف الجيش منذ بداية الحرب إلى 6 آلاف و99 ضابطا وجنديا، ألفين و800 منهم منذ الاجتياح البري لغزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه.

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