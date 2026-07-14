طاهر محمد طاهر يودع تريزيجيه برسالة خاصة بعد رحيله عن الأهلي

حرص طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى زميله محمود حسن "تريزيجيه"، عقب إعلان رحيل الأخير عن صفوف القلعة الحمراء لخوض تجربة احترافية جديدة.

ونشر طاهر صورة تجمعه بتريزيجيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "لم تكن مجرد زميل في الفريق، بل كنت أسطورة وصديقًا وأخًا. سنفتقدك يا أخي، ونتمنى لك كل التوفيق في محطتك القادمة".

وتأتي رسالة طاهر بعد إعلان النادي الأهلي إنهاء تعاقده مع تريزيجيه بالتراضي، عقب جلسات من المفاوضات بين الطرفين أسفرت عن تسوية كافة الأمور المتعلقة بالعقد.

وكان تريزيجيه قد وجه رسالة وداع إلى جماهير الأهلي، أكد خلالها أن النادي كان نقطة البداية في مسيرته الكروية، وأنه تعلم داخل جدرانه معنى الانتماء والالتزام، مشددًا على أن القلعة الحمراء ستظل جزءًا من حياته مهما كانت وجهته المقبلة.

وقدم اللاعب الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني، وزملائه بالفريق، وجميع العاملين داخل النادي، تقديرًا للدعم الذي حصل عليه خلال مسيرته مع الأهلي.

كما أعرب تريزيجيه عن امتنانه لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا دائمًا مصدر الدعم والحافز لتحقيق الانتصارات، وأن علاقتهم به ستظل قائمة مهما ابتعد عن الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" بالتراضي، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.