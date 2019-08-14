في 15أغسطس تحل ذكرى ميلاد 2 من أبرز ممثلي هوليود النجمة جينيفر لورانس، والممثل والمخرج الأمريكي بن أفليك.

وحقق كلاهما نجاحا كبيرا، فقد قدم أفليك كمخرج وممثل أفلام عديدة حصدت الجوائز العالمية مثل: "Argo"، وشخصية بات مان في فيلم "Batman v Superman"، كذلك لورانس بعد نجاحها الكبير في سلسلة "The Hunger Games" بشخصية كاتنس ايفردين أصبحت بعدها واحدة من أبرز نجمات هوليود.

وتستعرض "الشروق" أهم ما جمع النجمين غير تاريخ الميلاد:

1-جائزة الأوسكار 2013

من أهم القواسم المشتركة بين لورانس وبن أفليك أن كلاهما فاز بجائزة الأوسكار في نسختها الـ85 عام 2013.

فقد فازت جينيفر لورانس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم" Silver Linings Playbook" وهو فيلم كوميدي رومانسي عرض عام 2012، قامت فيه لورانس بدور تيفاني ماكسويل وهى سيدة ترمّلت حديثا ًتلتقي برجل مصاب بمرض نفسي وخرج لتوه من مصحة نفسية ويرغب في أن يستعيد زوجته التي تركته بعد دخوله المصحة، وتقنعه تيفاني بأنها ستساعده في ذلك، شارك في مسابقة الرقص معها، يصبح الاثنين أقرب إلى بعضهما خلال التمرينات، بات ووالده وتيفاتي يستكشفون علاقاتهم مع بعضهم البعض، في حين يحاول كل منهم التغلب على مشاكله.

بن أفليك فاز بالأوسكار في العام نفسه عن فيلم ARGO الذي عرض في 2012، وهو فيلم تحدث عن الأزمة الدبلوماسية بين أمريكا وإيران عام 1979، وعن احتجاز طهران لرهائن أمريكية بمقر السفارة، وشارك بن أفليك في بطولة الفيلم إلى جانب براين كرانستون، كذلك قام باخراج الفيلم.

وتلقى الفيلم إشادة من ميشيل أوباما كثيرا، حرم رئيس الولايات المتحدة السابق، لتسليطه الضوء على قضية هامة في التاريخ الأمريكي.

2-جائزة الـ"جولدن جلوب" 2013

جمعت كذلك جائزة الـ"جولدن جلوب" 2013 بين النجمين، فقد حققها بن أفليك كأفضل مخرج عن فيلم "Argo"، وحصدت لورانس الجائزة أيضا في العام ذاته كأفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم "Silver Linings Playbook"

3-علاقة حب لم تكتمل

انجذاب غريب من بن أفليك لكل من تحمل اسم "جينفر" فبعد انفصاله عن جينيفر لوبيز وجينيفر جارنر، تحدثت الصحف الأمريكية أن بن أفليك يريد أن يتزوج من جينيفر لورانس لتكون جينيفر الثالثة في حياته، ونشرت الصحف أن مصادر مقربة أكدت الاهتمام الزائد من أفليك تجاه لورانس، وأنه يريد أن تتعاون معه في فيلمه الجديد بما فسره البعض بأنه تمهيد لارتباط بينهم.