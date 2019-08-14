تعرف على الأوقات التي يجب عليك فيها تغير زيت سيارتك

يعد تغيير الزيت أحد أسهل نصائح الصيانة التي تطيل عمر سيارتك، وفي الحقيقة لا يعلم الكثيرون كم مرة يجب عليك تغيير الزيت الخاص بك، ونشرت صحيفة "reader’s digest" الأمريكية، ما يقوله خبراء القيادة عن عدد المرات التي يجب عليك تغيير الزيت.

يرى الخبراء أن هناك عاملان يحددان متى ستحتاج إلى تغيير الزيت، الوقت والمسافة المقطوعة، فسيسمح كل من الوقت والكيلومترات للزيت بالكسر وتصبح مادة تشحيم أقل فعالية لمحركك.

ويشير خبير سيارات لورين فيكس، أن بعض السيارات لا تتطلب سوى تغيير الزيت بعد 7500 إلى 10000 ميل، وكانت الفترة المناسبة في بداية الأمر بعد ثلاثة آلاف ميل أو ثلاثة أشهر، ولكن بفضل التحسينات في المحركات الحديثة والزيوت الحديثة، يمكن لمعظم السيارات قيادة ما لا يقل عن 5000 ميل أو حتى 10000 ميل على نفس الزيت.

بينما يمكن للأشخاص الذين لا يتتبعون العداد الخاص بهم فهناك طريقة أخرى لمعرفة وقت تغيير الزيت، من خلال الذهب إلى الصيانة كل فترة لتفقد الزيت.

وعلى الرغم من أهمية الزيت إلا أن الكثير لا يعلم أهمية الزيت للسيارة فالزيت موجود لتقليل الاحتكاك الذي يسبب الحرارة فإذا تركت زيتك دون تغيير لفترة طويلة، فأنت تعرض محركك للخط.

ووفقًا لمجلة "fix"، فإن الانتظام على تغير الزيت يساعد المحركات على الاستمرار لفترة أطول وتوفر اقتصادًا أفضل للوقود أيضًا.