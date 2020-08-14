 3 وفيات بكورونا و574 إصابة خلال 24 ساعة في إيطاليا - بوابة الشروق
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3 وفيات بكورونا و574 إصابة خلال 24 ساعة في إيطاليا

وكالات:
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 10:41 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 10:41 م

أعلنت السلطات الإيطالية عن وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمرار تصاعد الإصابات اليومية بالفيروس، حيث تم تسجيل 574 إصابة جديدة غداة الإعلان عن 523.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و234، أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة فقد وصلت إلى 14 ألفا و249، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 203 آلاف و326، بعد أن تماثل 403 مصابين للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، وصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ تفشي الوباء في فبراير، إلى 252 ألفا و809.

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