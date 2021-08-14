محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحي المناخ

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى المعلمين في حي المناخ، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وعلي الألفى نقيب المعلمين بالمحافظة، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة.

وتفقد الغضبان أقسام ووحدات المستشفى الجديدة، وأشاد بالمستشفى الذي أضاف لمنظومة العمل الطبي المتميزة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في المجال الطبي والصحي، وأن مستشفى المعلمين تم إنشاؤه لخدمة معلمي بورسعيد، تقديرًا لدور وجهود المعلم في تنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل.

وقال إن بورسعيد حققت إنجازًا كبيرًا في القطاع الصحي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي ساهمت في تطوير المنظومة الصحية بكامل مقوماتها، ووفرت الرعاية الصحية المتكاملة لجميع مواطني بورسعيد.