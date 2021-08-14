رامي جمال يستعد لطرح أحدث أغنياته «كنا ممكن نتفق»

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

وطرح رامي جمال، أخيرا أغنية"قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه، كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

ومن المقرر أن يطرح رامي جمال ألبوم بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.