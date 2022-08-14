رئيس وزراء اليمن يعزي مدبولي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

أعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمصر ولأسر ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة.

وأكد عبد الملك، في برقية تعزية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع أشقائها في هذا الحادث المؤلم، ودعمها الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى - عزوجل - أن يرحم الضحايا، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق وذوي الضحايا في حادث الحريق الذي اندلع بكنيسة "أبو سيفين"، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.