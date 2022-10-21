مطالبات بحظر مشاركة الروس والبيلاروس في أولمبياد باريس 2024

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طالب الألماني ماركوس فاسماير، بطل الأولمبياد مرتين في التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي)، بحظر مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس 2024 .

وقال فاسماير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"ببساطة، لا يمكنكم السماح لرياضيين من هاتين الدولتين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية. الأمر يتعلق بحرب عدوانية، ويفترض أيضا إظهار التضامن مع رياضيي أوكرانيا".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت في البداية حظرا على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس في المنافسات الدولية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

لكن قبل أشهر قليلة، أوصت اللجنة الاتحادات الرياضية بالسماح بعودة رياضيي البلدين للمنافسات الدولية لكن كرياضيين مستقلين ووفقا لشروط صارمة.

ولكن التوصية لا تتضمن مشاركتهم في أولمبياد باريس الصيفي 2024 وأولمبياد ميلانو كورتينا 2026 الشتوي.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في يوليو الماضي إن القرار بهذا الشأن سيتخذ "في الوقت المناسب".

وأبدى فاسماير اعتراضه على الموقف الذي يراه "ضعيفا للغاية" من جانب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال فاسماير :"روسيا تشن حربا عدوانية شنيعة ضد أوكرانيا، وبالتالي تنتهك أيضا القيم الأولمبية. والسيد باخ يلعب دور الصديق الجيد مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هذا يسبب تشتتا عاطفيا بالنسبة لي."

ومنذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يقدم فاسماير دعما للشعب الأوكراني عبر توصيل أدوية ومعدات طبية إلى منطقة دونباس.

وقدم فاسماير مساهمات أخرى منها المساعدة في بناء دار للأيتام في أوكرانيا.